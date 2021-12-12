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رئيس وزراء بريطانيا متهم بتبني "ثقافة التجاهل" لقواعد مكافحة كورونا

11:10 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
رئيس وزراء بريطانيا متهم بتبني "ثقافة التجاهل" لقواعد مكافحة كورونا

بوريس جونسون

لندن- (د ب أ):

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتهامات بقيادة "ثقافة التجاهل للقواعد" التي تهدف لمكافحة وباء كورونا، وذلك بعد ظهور صورة له وهو يشارك في مسابقة بمقر الحكومة (داونينج ستريت) على الإنترنت محاطا بزملائه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن الصورة، التي نشرتها صحيفة صنداي ميرور، تبدو فيها شاشة تظهر رئيس الوزراء جالسا أمام كمبيوتر محمول في مقر الحكومة. كما يظهر أحد زملائه وقد التف بشريط مبهرج.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن جونسون، زعيم حزب المحافظين، شارك "لفترة وجيزة" في المسابقة.

وذكرت صحيفة "صنداي ميرور" أن الصورة تعود ليوم 15 ديسمبر العام الماضي.

وتردد أن المسابقة الاحتفالية أقيمت قبل 3 أيام فقط من حفل بمناسبة عيد الميلاد (كريسماس) في داونينج ستريت، والذي يحقق بشأنه حاليا وزير مجلس الوزراء سيمون كيس بسبب انتهاكه للقواعد.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال، أنجيلا راينر: "في حين أن القواعد نصت على أنه ينبغي على الناس عدم إقامة حفلات بمناسبة عيد الميلاد في مقر العمل، ومع التزام البريطانيين في أنحاء البلاد بهذا، كان بوريس جونسون سعيدا بدلا من ذلك بأن يترأس ثقافة عدم احترام القواعد في قلب الحكومة".

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