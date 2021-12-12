البعثة الأممية في ليبيا: نشجع على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية

طرابلس- (د ب أ):

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، باجتماع عقد أمس في سرت بين القائد العام المكلف بالجيش الوطني الليبي عبدالرازق الناظوري وبين رئيس أركان الجيش في طرابلس محمد الحداد، تم التأكيد بعده على اتفاق الجانبين على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا".

وكتبت البعثة الأممية على حسابها عبر تويتر: "ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبا حارا بالاجتماع الذي عقد أمس (السبت)، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبدالرزاق الناظوري في سرت".

وأضافت البعثة أنها تشجع "جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية".

وقال الناظوري بعد الاجتماع إنه "كان وديا جدا، وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي، مضيفا "نحن الليبيون سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي".