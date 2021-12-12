تايوان تؤكد أول 3 إصابات بسلالة "أوميكرون"

تايبيه- (د ب أ):

أكد مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان أمس السبت، تسجيل أول 3 حالات إصابة بسلالة أوميكرون، لدى مسافرين وصلوا إلى تايوان من استواتيني والمملكة المتحدة وأمريكا، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايبيه تايمز" التايوانية، الأحد.

وأضافت الصحيفة أن جميع الحالات قادمة من الخارج، لكن وزير الصحة والرفاهية، تشين شيه تشونج، حذر المواطنين بتوخي الحيطة.

وتابع تشونج، الذي يرأس المركز أن تسلسل الجينوم على عينة اختبار من امرأة تايوانية، وصلت البلاد من اسواتيني، أظهرت إصابتها بسلالة "أوميكرون"، مضيفا أنها أول حالة إصابة من نوعها، يتم تحديدها في تايوان.

وأضاف أنها خضعت للاختبار لدى وصولها من اسواتيني الخميس الماضي وأظهرت الاختبارات إصابتها يوم الجمعة.

وحث تشين المواطنين على الحصول على تطعيم كامل واتخاذ إجراءات وقائية مثل ارتداء كمامة وغسل الأيدي باستمرار.

ومن جهة أخرى، أبلغ نائب المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض،فيليب لو وهو أيضا نائب رئيس قسم الاستجابة الطبية بمركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في البلاد، في وقت لاحق أمس السبت عن حالتين أخريين لسلالة "أوميكرون"، تم تأكيدهما بعد الحصول على نتائج تسلسل الجينوم، بعد ظهر أمس السبت.

وأضاف أن إحدى الحالتين لتايوانية عادت من المملكة المتحدة الثلاثاء الماضي وأظهرت الاختبارات إصابتها في اليوم التالي.

وتابع أن الحالة الأخرى لأمريكي وصل إلى تايوان الأربعاء الماضي وأظهرت الاختبارات إصابته في اليوم التالي.