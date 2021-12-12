اليابان تؤكد الإصابة الـ13 بسلالة "أوميكرون"

طوكيو- (د ب أ):

أكدت اليابان حالة الإصابة الـ13 بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، الأحد.

فقد أظهرت الاختبارات إصابة مواطن أجنبي في الأربعينات من عمره في مقاطعة "جيفو" بتلك السلالة، طبقا لما ذكرته الوزارة وحكومة مقاطعة "جيفو".

وقال مسؤول بالوزارة "لا نعتقد أنه مصاب من خلال انتقال العدوى محليا".

ووصل الرجل إلى مطار "ناريتا الدولي" بالقرب من طوكيو، قادما من سريلانكا في 4 ديسمبر. وأظهرت الاختبارات عدم إصابته في فحص الحجر الصحي بالمطار.

وكان الرجل مخالطا لحالة إصابة رابعة بسلالة "أوميكرون" في اليابان، التي تم تأكيدها يوم الأربعاء الماضي، بعد وصولها من نيجيريا، والاثنان كانا على نفس الرحلة إلى ناريتا.

وتم نقل الرجل إلى المستشفى، بعد إصابته بالحمى، خلال عزل ذاتي في المنزل، في مقاطعة "جيفو".