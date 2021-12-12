قوته 5 درجات.. زلزال قوي يهز العاصمة اليابانية طوكيو
وكالات:
أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية خمس درجات هز شرقي اليابان، الأحد.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.
M5.1 #earthquake (#地震) strikes 58 km N of #Tokyo (#Japan) 12 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/HeOjqhxzkg— EMSC (@LastQuake) December 12, 2021
وقال شهود إن الزلزال هز المباني في طوكيو، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
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