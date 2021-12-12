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تايلاند تسجل 3787 حالة إصابة جديدة بكورونا

08:54 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
تايلاند تسجل 3787 حالة إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

بانكوك - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأحد تسجيل 3آلاف و 787 حالة إصابة و 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها إن 5606 مرضى خرجوا من المستشفيات أمس السبت ، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و168 ألفا و646 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفا و171 حالة.

فيروس كورونا حالات وفاة تايلاند

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

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