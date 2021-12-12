تايلاند تسجل 3787 حالة إصابة جديدة بكورونا
بانكوك - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأحد تسجيل 3آلاف و 787 حالة إصابة و 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها إن 5606 مرضى خرجوا من المستشفيات أمس السبت ، بعد تعافيهم من الفيروس.
ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و168 ألفا و646 حالة.
ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفا و171 حالة.
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