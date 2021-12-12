المستشار الألماني شولتس يعتزم زيارة بولندا اليوم الاحد

وارسو - (د ب أ):

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة بولندا اليوم الأحد حيث من المقرر أن يستقبله رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بمراسم عسكرية.

وقال متحدث باسم الحكومة أن المحادثات ستركز على القضايا الثنائية والأوروبية والدولية.

وأدى شولتس وحكومته الائتلافية من يسار-الوسط يوم الأربعاء الماضي اليمين الدستورية، وبذلك ينتقل المحافظين إلى صفوف المعارضة مع تقاعد انجيلا ميركل عن العمل السياسي.

ويأتي الاجتماع في وارسو أيضا بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاق حسن الجوار والتعاون الودي بين بولندا وألمانيا.

وسيضع شولتس في نهاية زيارته إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، وهو النصب التذكاري المركزي في بولندا للجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل بلادهم.

وتعتبر وارسو ثالث عاصمة أوروبية يزورها شولتس منذ توليه منصب المستشار الألماني. وقام بالفعل بزيارة كل من باريس وبروكسل.

وقامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بزيارتها الخارجية الأولى إلى وارسو أول أمس الجمعة. وقالت إن ألمانيا تعول على التوصل إلى حل مقبول للطرفين في الصراع بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بشأن احترام سيادة القانون.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشهر الماضي عن قلقها إزاء حكم أصدرته المحكمة الدستورية البولندية بشأن استقلال القضاء.

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