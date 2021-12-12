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السلطات الألمانية تعتزم تفكيك قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في برلين

06:35 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
السلطات الألمانية تعتزم تفكيك قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في برلين

السلطات الألمانية

برلين - (د ب أ):
تعتزم السلطات الألمانية اليوم الأحد تفكيك قنبلة تزن 250 كيلوجراما تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية عثر عليها قبل ثلاثة أسابيع خلال أعمال بناء في المستشفى اليهودي بمنطقة ميتي في برلين .

وطلبت السلطات من السكان المقيمين داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من الموقع مغادرة منازلهم وكذلك المنطقة التي جرى تطويقها بحلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت ألمانيا (0500 بتوقيت جرينتش)على أبعد تقدير، وفقًا لإعلان مشترك صادر عن الشرطة وفرقة الإطفاء والسلطات المحلية.

وجاء في الاعلان أن أي شخص سيبقى داخل منطقة الحظر من المحتمل أن يعرض حياته للخطر.

ووفقا للشرطة، فإنه سيجري تفكيك القنبلة في الموقع. وإذا نجحت العملية سيتمكن السكان من العودة إلى منازلهم.

ونوه الإعلان إلى صعوبة تقدير المدة التي ستستغرقها العملية بالكامل.

كما طُلبت السلطات من السكان الإقامة مع أحد الأصدقاء أو الأقارب طوال الليل، لكن السلطات المحلية قالت إنها ستوفر أيضا أماكن إقامة بديلة.

ومن المتوقع أيضا فرض قيود على حركة المرور في جميع أنحاء المنطقة، وفي الوقت ذاته سيجري تعليق خدمات مترو الأنفاق والترام أثناء العملية.

السلطات الألمانية الحرب العالمية الثانية تفكيك قنبلة برلين

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