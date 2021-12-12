Masrawy logo white

محمد العنزي: حظر الطيران بسبب "أوميكرون" لن يفيد وعلينا التعلم من تجربة الإغلاق الأولى

06:33 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
محمد العنزي: حظر الطيران بسبب "أوميكرون" لن يفيد وعلينا التعلم من تجربة الإغلاق الأولى

محمد العنزي

قال محمد العنزي، الإعلامي الكويتي، إن العالم يعاني الفترة الحالية من حالة خوف شديد؛ مع اكتشاف متحور اوميكرون الجديد لفيروس كورونا، الأمر الذي دعا بعض الدول لتعليق الرحلات الجوية وحظر القادمين من البلاد التي أعلنت اكتشاف المتحور الجديد فيها، وهو أمر خطير على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني من فترات الإغلاق الطويلة التي فرضتها الجائحة.

وأضاف الإعلامي الكويتي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن فرض حظر طيران، على بعض الدول لن يمنع انتشار المتحور الجديد، كما أكدت منظمة الصحة العالمية، ما يؤكد ضرورة البحث عن وسائل أخرى؛ كون المتحور سيصل لا محالة، فلماذا نزيد مأساة الاقتصاد!

واقترح العنزي، البحث عن حلول مثل تحليل pcr، وهو مفروض من بعض الدول كشرط للسفر، وكذلك يمكن فرض حجر صحي على بعض الفئات، خصوصا أولئك الذين يسافرون لأعمالهم، وفي فترة الجائحة خسر الكثيرون وظائفهم بسبب حظر السفر والطيران، ويجب تجنب ذلك الآن، وعلى العالم بصفة عامة والوطن العربي بصفة خاصة التعلم من تجربة الإغلاق الأولى، والتي لم توقف انتشار الفيروس الذي اجتاح العالم.

وقال الإعلامي الكويتي، إن تلقي اللقاح صار أمرا مهما، وأكدت كل المنظمات العلمية الدولية انه يحمي بنسب تتعدى 90٪ وبالتالي يمكن تخفيف حدة الخوف لدى المواطنين.​

محمد العنزي أوميكرون حظر الطيران الكويت

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة| ظهور متحور جديد.. وسر رعب العالم من "أوميكرون"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا