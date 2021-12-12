محمد العنزي: حظر الطيران بسبب "أوميكرون" لن يفيد وعلينا التعلم من تجربة الإغلاق الأولى

قال محمد العنزي، الإعلامي الكويتي، إن العالم يعاني الفترة الحالية من حالة خوف شديد؛ مع اكتشاف متحور اوميكرون الجديد لفيروس كورونا، الأمر الذي دعا بعض الدول لتعليق الرحلات الجوية وحظر القادمين من البلاد التي أعلنت اكتشاف المتحور الجديد فيها، وهو أمر خطير على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني من فترات الإغلاق الطويلة التي فرضتها الجائحة.

وأضاف الإعلامي الكويتي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن فرض حظر طيران، على بعض الدول لن يمنع انتشار المتحور الجديد، كما أكدت منظمة الصحة العالمية، ما يؤكد ضرورة البحث عن وسائل أخرى؛ كون المتحور سيصل لا محالة، فلماذا نزيد مأساة الاقتصاد!

واقترح العنزي، البحث عن حلول مثل تحليل pcr، وهو مفروض من بعض الدول كشرط للسفر، وكذلك يمكن فرض حجر صحي على بعض الفئات، خصوصا أولئك الذين يسافرون لأعمالهم، وفي فترة الجائحة خسر الكثيرون وظائفهم بسبب حظر السفر والطيران، ويجب تجنب ذلك الآن، وعلى العالم بصفة عامة والوطن العربي بصفة خاصة التعلم من تجربة الإغلاق الأولى، والتي لم توقف انتشار الفيروس الذي اجتاح العالم.

وقال الإعلامي الكويتي، إن تلقي اللقاح صار أمرا مهما، وأكدت كل المنظمات العلمية الدولية انه يحمي بنسب تتعدى 90٪ وبالتالي يمكن تخفيف حدة الخوف لدى المواطنين.​