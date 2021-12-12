كوريا الجنوبية تسجل 6689 إصابة جديدة و43 حالة وفاة

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل6689 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 517 ألفا و271 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 43 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 4253 وفاة.

وسجلت الوكالة 15 حالة إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى 90 إصابة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فقد تلقى 7ر83% من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون نسمة جرعة أولى على الأقل من اللقاح، بينما تلقى 2ر81 % جرعتين ، وتلقى 4ر12 % جرعة معززة.