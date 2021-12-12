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الإصابة بكورونا تلغى زيارة رئيسة وزراء السويد الجديدة إلى برلين

12:42 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
الإصابة بكورونا تلغى زيارة رئيسة وزراء السويد الجديدة إلى برلين

فيروس كورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

اضطرت رئيسة الوزراء السويدية الجديدة، ماجدالينا أندرسون، إلى إلغاء زيارتها إلى برلين التي بدأتها لحضور مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بصورة عاجلة بسبب إصابة أحد أعضاء وفدها بعدوى كورونا.

وقالت مستشارية الدولة السويدية اليوم السبت ردا على سؤال طرحته عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن السبب في ذلك ظهور حالة إصابة إيجابية بالفيروس بين أعضاء وفدها.

وأضافت المستشارية أن نتائج اختبار أندرسون نفسها جاءت سلبية تجاه فيروس كورونا، لكنها بالطبع تتبع القيود الحالية لمقاومة المرض.

وأوضحت المستشارية أنه لذلك فإن الالتزامات المخططة لزيارتها إلى برلين ستتوقف مع الأسف.

وقالت المستشارية السويدية إنه سيتم إعادة فحص الوفد كاملا عند عودته إلى السويد.

كان من المقرر في الأصل ان تلقي أندرسون خطابا في المؤتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما تم التخطيط لعقد اجتماعات بينها وبين كل من المستشار أولاف شولتس وزعيمي الحزب زاسيكا إيسكن ولارس كلينجبايل اللذين تم انتخابهما بعد ظهر اليوم السبت.

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