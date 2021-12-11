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مظاهرات في ولاية ألمانية احتجاجًا على إجراءات مكافحة كورونا

11:09 م السبت 11 ديسمبر 2021
مظاهرات في ولاية ألمانية احتجاجًا على إجراءات مكافحة كورونا

ألمانيا

برلين - (د ب أ)

تظاهر عدة آلاف اليوم السبت في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا احتجاجا على الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وشق المتظاهرون وسط المدينة بعد ظهر اليوم السبت حاملين شعار "طف الصاع، ارفعوا أيديكم عن أطفالنا".

تحدثت الشرطة عن مظاهرة سلمية وأحصت حوالي ثمانية آلاف مشارك.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تم الاحتفاظ بمسافات التباعد بقدر ما أمكن رصده في المظاهرة".

ظهر على خريطة المواصلات وجود قصور في حركة الحافلات على عدة خطوط وأوصت إدارة المرور بتبديل حركة السكك الحديدية السريعة لخطوطها.

كما حدثت تأخيرات في حركة المرور على طول طريق المظاهرة.

وبحسب الشرطة اندلعت أيضا عدة مظاهرات مسجلة في مدينة فلنسبورج بعد ظهر اليوم.

منعت السلطات بين وقوع تصادم بين منتقدي إجراءات كورونا وبين المتظاهرين المؤيدين للإجراءات.

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