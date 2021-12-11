"بابا نويل غير موجود".. أسقف إيطالي يعتذر عن تصريح أذهل الأطفال

روما - (بي بي سي)

أذهل أسقف في صقلية في إيطاليا تلاميذ المدارس في الأسبوع الماضي عندما ألقى قنبلة خلال مهرجان للفنون، إذ أخبرهم أن سانتا كلوز أو بابا نويل ليس حقيقيًا.

ونقلت وسائل إعلام صقلية عن أنطونيو ستاليانو قوله للأطفال "بابا نويل غير موجود. في الواقع ، أود أن أضيف أن اللون الأحمر للبدلة التي يرتديها اختارته شركة كوكاكولا حصريًا لأغراض الدعاية".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن التصريحات جاءت خلال حفل أقيم في يوم عيد القديس نيكولاس ، الذي كان مصدر الإلهام لشخصية سانتا كلوز والمعروف على نطاق واسع بكرمه.

انتشرت تلك التعليقات على نطاق واسع، واضطرت أبرشية نوتو على نشر اعتذار على صفحتها على فيسبوك جاء فيه: نيابة عن الأسقف، نعرب عن أسفنا لهذا التصريح الذي خيب آمال الأطفال، وهدف الأسقف كان "التفكير في معنى عيد الميلاد والتقاليد الجميلة التي ترافقه بوعي أكبر و" استعادة جمال عيد الميلاد الذي فقد روحانيته وأصبح بشكل متزايد تجاريا وغير مسيحي.

وقال: "علينا جميعا إذا كان بالإمكان استخلاص العبر، كبارا كنا أم صغارا، من شخصية سانتا كلوز التي نشأت مع الأسقف القديس نيكولاس وهي عدد أقل من الهدايا لأنفسنا وعدد أكبر من الهدايا لإسعاد غيرنا".