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مرشحة فرنسية للرئاسة: ماكرون لم يصلح سوى القليل وأنفق الكثير خلال رئاسته

09:44 م السبت 11 ديسمبر 2021
مرشحة فرنسية للرئاسة: ماكرون لم يصلح سوى القليل وأنفق الكثير خلال رئاسته

فاليري بيكريس

باريس - (د ب أ)

قالت المرشحة الرئاسية الفرنسية فاليري بيكريس إن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يصلح سوى القليل جدا وأنفق الكثير خلال فترة ولايته.

واستهدفت بيكريس بتصريحاتها الرئيس الحالي خلال أول تجمع لها كمرشحة عن حزب الجمهوريين الفرنسي قبل انتخابات أبريل، وتطرقت إلى القضايا المحافظة الشعبية مثل المسؤولية المالية والهجرة والأسرة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت في خطاب ألقته في باريس: "لا ينبغي ترك مستقبل فرنسا في أيدي الجمود أو التطرف"، ملمحة أيضا إلى المرشحين اليمينيين المتطرفين مارين لوبان وإريك زمور.

وفي حال فوزها في أبريل، ستصبح بيكريس أول رئيسة لفرنسا وأول عضو في حزبها يقود البلاد منذ انتهاء رئاسة نيكولا ساركوزي في عام 2012.

وقالت بيكريس: "إن معاشاتنا التقاعدية ليست آمنة، وديوننا تخنقنا .. فرنسا ليست محكوم عليها بالفوضى أو التدهور".

وحاول ماكرون إصلاح المعاشات التقاعدية قبل عامين، وهي خطوة أدت إلى توقف إضرابات النقل التي تشل البلاد. ومنذ ذلك الحين توقف عن العمل على التغييرات حتى تنتهي الجائحة.

فاليري بيكريس باريس إيمانويل ماكرون فرنسا

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