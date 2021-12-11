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مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجومين اللذين استهدفا حافلة ومسجدا

07:49 م السبت 11 ديسمبر 2021
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجومين اللذين استهدفا حافلة ومسجدا

أرشيفية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم السبت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة جرّاء الهجومين اللذين شهدتهما خلال الأيام الماضية واستهدفا حافلة ومسجدا، مما أسفر عن عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، في بيان صحفى لوزارة الخارجية، على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومة وشعب جمهورية نيجيريا الشقيقة في هذا الظرف الأليم.

وشددت مصر على تضامنها مع نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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