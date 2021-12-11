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"الوقت ينفذ".. وزيرة خارجية ألمانيا: ليس هناك تقدم في مفاوضات فيينا النووية

07:38 م السبت 11 ديسمبر 2021
"الوقت ينفذ".. وزيرة خارجية ألمانيا: ليس هناك تقدم في مفاوضات فيينا النووية

انالينا بيربوك

وكالات

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه ليس هناك أي تقدم في محادثات فيينا النووية مع إيران، مضيفة أنه ما من بارقة تقدم في المحادثات النووية مع إيران، مؤكدة أن الوقت ينفد..

وأكدت أنالينا بيربوك، على تكثيف العمل الدبلوماسي لإنقاذ الاتفاق النووي مع طهران، متابعة: "ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم، بسبب العرض الذي قدمته الحكومة الإيرانية، عادت المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء".

الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك محادثات فيينا النووية

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