وزير الدفاع الأمريكي يعرض في واشنطن جدولاً زمنيًا لمهاجمة إيران

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عرض على مسؤولين أمريكيين جدولاً زمنيًا لمهاجمة إيران، وأنه أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران. حسبما ذكرت العربية.

وذكرت أن المسؤولون الأمريكيون لم يعارضوا استعدادات إسرائيل لمهاجمة إيران.

وأوضحت أن جانتس أبلغ الإدارة الأمريكية، أنه لن يكون هناك أي تقدم في مباحثات فيينا الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وأن أوروبا وأمريكا يعلمون أن الإيرانيين يلعبون في فيينا، وأن إيران مشكلة عالمية وجدت أذانًا صاغية في واشنطن.