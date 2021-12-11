بايدن يتعهد بدعم الولايات التي ضربتها الأعاصير

واشنطن - (د ب أ)

بعد الأعاصير المدمرة في الولايات المتحدة والتي ربما أدت إلى سقوط عشرات القتلى، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتضررة بدعم الحكومة الاتحادية.

وقال بايدن اليوم السبت: "فقدان أحد الأحباب في مثل هذه العاصفة يمثل مأساة لا يمكن تصورها" مضيفا "نحن نعمل مع الحكام للتأكد من أن لديهم كل ما يحتاجون إليه".

وكتبت جين ساكى المتحدثة باسم بايدن على تويتر: "حزننا على صور الدمار لا يوصف"، مضيفة أن البيت الأبيض يتابع عن كثب آثار العواصف المدمرة التي هبت ليلة أمس على أجزاء كبيرة من البلاد.

وذكرت شبكة " سي إن إن " أن عشرات الأعاصير هبت على ست ولايات أمريكية.

وكشف حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي بشير، السبت، عن عدد ضحايا الأعاصير التي ضربت الولاية، وقال، إن الأعاصير خلفت نحو 70 قتيل على الأقل حتى الآن، حسبما ذكرت "الحرة".