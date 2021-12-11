مسؤولة بالخارجية الأمريكية تزور أوكرانيا وروسيا لبحث خفض التصعيد

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون أوروبا ومنطقة أوراسيا كارن دونفرايد ستزور أوكرانيا وروسيا، لإجراء محادثات بهدف خفض التصعيد، حسبما ذكرت "الحرة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن "أبلغ" نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض "لعقوبات شديدة، وبينها عقوبات اقتصادية"، في حال حدوث تصعيد عسكري ضد أوكرانيا.

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا.