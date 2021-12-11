وزير الدفاع الأمريكي: محادثات فيينا النووية لم تحقق أي تقدم

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن أوروبا تعلم جيدًا أن الإيرانيون يتلاعبون في محادثات فيينا النووية، مشيرًا إلى أن الجولة السابقة من المحادثات النووية مع إيران لم تحقق أي تقدم، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد أوستن: "نفهم مع أوروبا ما يحدث جيدًا خلال المحادثات النووية مع طهران".

وعقدت جولة جديدة من محادثات فيينا، لإنقاذ اتفاق 2015 بعد تحذيرات وجهها الأوروبيون والأمريكيون.