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واشنطن بوست: متغير "أوميكرون" سيصبح قريبًا سلالة سائدة في أوروبا

06:18 م السبت 11 ديسمبر 2021
واشنطن بوست: متغير "أوميكرون" سيصبح قريبًا سلالة سائدة في أوروبا

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت الضوء على قول مسئولين وعلماء أوروبيين إن متغير فيروس كورونا أوميكرون سيصبح قريبًا السلالة المهيمنة في أوروبا.

وذكرت في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن الدنمارك واسكتلندا وبريطانيا العظمى لاحظت الانتشار السريع لمتغير أوميكرون، حيث قال مسؤولون في هذه الدول إن السلالة قد تكون مهيمنة بحلول الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة عن نيكولا ستورجيون، الوزير الأول لأسكتلندا : "نتوقع أن يتجاوز ذلك المتغير سلالة الدلتا في غضون أيام، وليس أسابيع" بينما قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن أوميكرون ستهيمن بحلول منتصف ديسمبر الجاري، كما تتوقع الدنمارك أن تكون السلالة الرئيسية بحلول "نهاية الأسبوع المقبل".

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون انتشار أوميكرون في تلك البلدان بمثابة نظرة ثاقبة لما يحدث في بقية أوروبا، وما سيحدث في المستقبل في الولايات المتحدة، حيث لاحظ مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة أن جميع حالات الأوميكرون المسجلة حاليًا في البلاد تبدو خفيفة مع تعافي الجميع من السلالة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية سابقا أنتوني فوسي إن الأوميكرون يبدو أقل حدة من متغيرات فيروس كورونا الأخرى، مضيفا :"من السابق لأوانه أن نكون قادرين على تحديد مدى خطورة المرض بدقة."

وأفاد بقوله: "في الواقع، قد يكون، المتغير أقل خطورة كما يتضح من نسبة العلاج في المستشفى لكل عدد من الحالات الجديدة".

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