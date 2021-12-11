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الفلبين ترصد متحورًا عن (كوفيد-19) مختلفا في مسافر وافد من جنوب أفريقيا

06:05 م السبت 11 ديسمبر 2021
الفلبين ترصد متحورًا عن (كوفيد-19) مختلفا في مسافر وافد من جنوب أفريقيا

الفلبين ترصد متحورًا عن (كوفيد-19)

مانيلا - (أ ش أ):

قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها رصدت متحورًا من (كوفيد-19) مختلفًا، في مسافر وافد من جنوب أفريقيا وسط حالة تأهب بشأن المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار.

وأوضحت الوزارة أن المسافر وصل إلى البلاد في الـ 16 من شهر نوفمبر الماضي، وأجرى اختبارات طبية في الـ 21 من الشهر ذاته، ولا يزال وضعه الحالي "قيد التحقق".

وأكدت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير - في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم السبت أن المتحور غير مثير للقلق ولا للاهتمام، وكان قد ظهر في نتائج الرصد الحيوي الصادرة لمركز "الجينوم" الفلبيني للأبحاث أول أمس.

غير أن المسئولة لم تشر ما إذا كان المريض يعاني من أي أعراض للفيروس من عدمه، كما حثت العامة بالاتزام باستمرار بالحد الأدنى على الأقل من معايير الصحة العامة لضمان الوقاية من انتشار (كوفيد-19)، وكذلك الحصول على التطعيم المضاد للمرض لاكتساب حماية إضافية ضد حالات الإصابة الشديدة والحرجة بـ "كورونا".

هذا المحتوى من

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