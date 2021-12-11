انفراجة في محادثات الصيد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم السبت حدوث انفراجة في المحادثات بشأن الصيد مع بريطانيا، بعدما منحت لندن تصاريح صيد جديدة لقوارب الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القرار "كان خطوة مهمة ضمن عملية طويلة" لتنفيذ اتفاق التجارة الذي تم إبرامه بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتركز الخلاف على تصاريح الصيد في بريطانيا ومياه جزر القنال الإنجليزي بموجب بنود الاتفاق المسمى اتفاق التجارة والتعاون. وتزعم فرنسا منذ مدة طويلة أن بريطانيا لا تنفذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق بالكامل.

وجاء إحراز التقدم بعد انتهاء الموعد النهائي الذي فرضته بروكسل لحل الخلاف بشأن الصيد أمس الجمعة، دون إبرام اتفاق.

وأصدرت بريطانيا 18 تصريح صيد تسمح لقوارب الاتحاد الأوروبي بالعمل في المياه الإقليمية البريطانية، وخمسة تصاريح تسمح بدخول قوارب الاتحاد الأوروبي إلى المياه المحيطة بجزيرة جيرزى الواقعة في القنال الإنجليزي.