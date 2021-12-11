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حاكم كنتاكي يطلب من بايدن مساعدة اتحادية بعد أعاصير مميتة

04:59 م السبت 11 ديسمبر 2021
حاكم كنتاكي يطلب من بايدن مساعدة اتحادية بعد أعاصير مميتة

جو بايدن

واشنطن- (د ب أ):

طلب حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي بشير من الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدة اتحادية، بعد أن شهدت الولاية الواقعة بجنوب البلاد بعض أسوأ الأعاصير على الإطلاق.

وكتب بشير في خطاب إلى بايدن وغرد في وقت لاحق السبت، "كنتاكي بحاجة إلى مساعدة اتحادية لمواجهة هذه الحوادث".

وقال بشير في التغريدة إن 17 من أصل 120 مقاطعة بالولاية تضررت جراء الكارثة وانقطعت الكهرباء على نطاق واسع، مضيفا أن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم.

وقال مدير إدارة الطوارئ في كنتاكي مايكل دوسيت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الأعاصير اجتاحت منطقة على امتداد أكثر من 200 ميل (320 كيلومترا) بالولاية ، ووصف الكارثة بأنها واحدة من "أحلك الأيام" في كنتاكي.

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