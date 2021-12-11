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حماس: احتكاك كهربائي وراء انفجار مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

04:51 م السبت 11 ديسمبر 2021
حماس: احتكاك كهربائي وراء انفجار مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

غزة- (أ ف ب):

أفادت حركة حماس الإسلامية السبت في بيان إن الانفجار الذي وقع مساء الجمعة في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان سببه احتكاك كهربائي في مخزن يحوي إسطوانات أوكسجين مخصصة لمرضى كوفيد-19.

وقال مسؤول فلسطيني في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور (جنوب) إن رجلاً توفي متأثراً بإصابته جراء الانفجار الذي اسفر أيضا عن عدد من الجرحى.

وأفاد مصدر عسكري الجمعة وكالة فرانس برس أن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة والأسلحة، لكن حركة حماس نفت ذلك، وأكدت أنه ناجم عن "تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات".

وأضافت حماس في بيانها أن النيران ألحقت الضرر "ببعض الممتلكات وكانت الخسائر محدودة".

والجمعة قال سكّان في المخيم لوكالة فرانس برس إن انفجاراً ضخماً وقع قرب مسجد تابع لحركة حماس في مخيّم برج الشمالي قرب مدينة صور، اندلعت إثره نيران ضخمة. وسمع سكّان في صور دويّ الانفجار.

وشاهد مصور لوكالة فرانس برس في المكان دخاناً أسود متصاعداً من موقع الانفجار، وسيارات إسعاف تدخل إلى المخيم الذي انتشر الجيش اللبناني في محيطه.

ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 192 ألف لاجئ فلسطيني على الأقلّ في مخيّمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكّان والأبنية والأسلاك الكهربائية.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيّمات الفلسطينية بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمارس الفصائل نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات، مع تنسيق أمني وثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

هذا المحتوى من

AFP
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