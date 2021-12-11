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التحالف يعلن قتل 190 حوثيًا في غارات على مأرب اليمنية

04:12 م السبت 11 ديسمبر 2021
التحالف يعلن قتل 190 حوثيًا في غارات على مأرب اليمنية

التحالف العربي

الرياض- (د ب أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، السبت، قتل 190 عنصرا من الحوثيين في غارات جديدة على مدينة مأرب.

وأشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان، إلى تنفيذ 36 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف، حسب قناة "الإخبارية"السعودية، إن "العمليات أسفرت عن مقتل 190 عنصرًا حوثيًا وتدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة بدون طيار تابعة للميليشيا الإرهابية في مأرب".

وأكد التحالف أن العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية، مشيرًا إلى دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي.

ويواصل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن غاراته الجوية على مواقع للحوثيين الساعين للسيطرة على مدينة مأرب الاستراتيجية.

التحالف العربي اليمن مأرب اليمنية ميليشيات الحوثي

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