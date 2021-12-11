واقعة خطيرة.. نيوزيلندي يتلقى لقاح كورونا 10 مرات في يوم

كتبت- رنا أسامة:

في واقعة وُصِفت بالخطيرة، تلقّى نيوزيلندي لقاح كورونا 10 مرات في يوم واحد من مراكز تطعيم متفرقة في نيوزلندا، ما دفع لإخضاعه للتحقيق، حسبما ذكر موقع "ستاف" الإخباري المحلي.

ويُعتقد أن الرجل الذي وصفته وسائل إعلام نيوزلندية بأنه "أناني بشكل لا يُصدّق" –دون ذكر هويّته- حصل على مال مقابل تلقيه اللقاحات، نيابة عن أشخاص آخرين.

وأكدت مديرة برنامج التطعيم، استريد كورنيف، أن وزارة الصحة في نيوزلندا تأخذ هذا الأمر على محمل الجد.

وتابعت: "لدينا مخاوف بشأن هذا الوضع ونعمل مع الهيئات المعنيّة".

"أمر خطير"

وبحسب صحيفة "نيوزيلاندا هيرالد"، حذّرت كورنيف في الوقت عينه من خطورة انتحال أي شخص هوية شخص آخر وتلقي العلاج الطبي بدلًا منه، باعتبار أنه يُهدد الكثير من الأرواح ، واصفة الأمر بالخطير.

وقالت: "تلقي التطعيم بهويّة شخص آخر لا يُعرّضك فحسب للخطر، بل يُعرّض أصدقاءك وأسرتك ومجتمعك، وفرق الرعاية الصحية أيضًا، لمخاطر في المستقبل".

ولم تحدد الوزارة مكان وقوع الحادث، لكنها نصحت الرجل بزيارة الطبيب للحصول على المشورة في أقرب وقت ممكن، وفق صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية.

وأشارت هيلين بيتوسيس هاريس، أخصائية التطعيم بجامعة أوكلاند ، لـ"ستاف"، إلى أنه لم تُجر دراسات تُبيّن أثر تلقي جرعات مُفرطة من لقاح كورونا، ومن ثمّ يصعب التنبؤ بما قد يحدث لشخص طُعّم بـ 10 لقاحات في يوم واحد.

وأضافت أنه "من المُحتمل أن يشعر الرجل بتوعّك ليوم أو يومين لأن جسده يتلقى استجابة مناعية للقاحات متعددة".

الوفاة "ليست مُرجحة"

ووصف جراهام لو جروس، عالم مدير معهد مالاجان للأبحاث الطبية، الأمر بأنه "سخيف وخطير".

وفي حين استبعد أن يموت الرجل جراء تلقيحه 10 مرات، رجّح أن يفقد اللقاح فعاليته جراء الجرعات المُفرطة، قائلًا: "تلقي الكثير من الجرعات قد يعني أن اللقاح لن يعمل بشكل جيد".

وأضاف لو جروس إن أولئك الذين يتلقون اللقاحات نيابة عن آخرين "حُمقى لأنهم يُعرّضون أنفسهم والآخرين للخطر".

وفي نيوزيلندا، لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح.

وتطلب العديد من الشركات والمرافق في نيوزيلندا شهادة التطعيم للسماح فقط للأشخاص المُلقّحين بالكامل بدخولها.

وتلقى حوالي 89 بالمائة من مواطني نيوزيلندا تطعيمًا كاملًا.

وأبلغت البلاد البالغ تعداد سكانها 5 ملايين نسمة، عن حوالي 12 ألف و500 إصابة و46 وفاة، منذ بدء الجائحة.