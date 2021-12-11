وزير لبناني يتحدث عن زيارة قريبة لميقاتي إلى السعودية

وكالات:

رجح وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، أن يقوم رئيس وزراء بلاده بزيارة إلى السعودية قريبا.

ووفقا لحديث تلفزيوني، قال الوزير اللبناني: "بعد زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجمهورية مصر العربية (الخميس)، من المحتمل أن يجري زيارة قريبة للمملكة العربية السعودية".

كان ميقاتي أجرى مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حينما كان الأخير في زيارة إلى المملكة.

وعلق وزير الزراعة اللبناني على الزيارة المحتملة لميقاتي مشيرا إلى "أهمية عودة العلاقات مع الدول العربية".

وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين المملكة ولبنان، على إثر تصريحات تم تداولها لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ينتقد فيها الحرب التي تشنا المملكة والتحالف العربي في اليمن.

وبسبب تلك التصريحات سحبت المملكة سفيرها من بيروت، وطردت السفير اللبناني، وأتبعت ذلك ببعض الإجراءات العقابية على المستوى الاقتصادي، مثل إيقاف الواردات اللبنانية إلى المملكة، وهو ما زاد من أزمة لبنان الاقتصادية.

وقبيل زيارة ماكرون الأخيرة إلى السعودية، قدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته إلى الرئيس عون ورئيس الوزراء اللبناني، مؤكدا أنه قام بذلك ليعطي فرصة للمبادرة الفرنسية من أجل رأب الصدع بين البلدين.