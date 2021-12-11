"النهضة" تطالب بالتحقيق مع قناة تونسية عرضت فيديو حريق مقر الحركة

وكالات:

تقدمت حركة النهضة ببلاغ إلى النيابة العمومية التونسية ضد قناة التاسعة، على وقع عرض الأخيرة فيديو لحريق مقر الحركة الذي شب الخميس الماضي.

وحسب بيان نشره مكتب الإعلام والاتصال بالحركة عبر صفحته على فيسبوك، أدانت الحركة لنشر هذا الفيديو لأنه بحسبها "لم يراع حرمة الموت وآلام أهل الفقيد".

وأعربت الحركة في بيانها عن إدانتها الشديدة "تسريب هذا الفيديو الذي تم حجزه من الجهات المختصة"، وتعهدت بمتابعته، مطالبة بالتحقيق في هذا التسريب بشكل سري وتتبع كل من يكشف عنه التحقيق.

واستنكر بيان الحركة التونسية "عدم تدخل الهايكا لوقف هذا العمل المشين من هذه القناة التلفزيونية".

واتهم البيان قناة التاسعة بأنها "دأبت على تشويه الحركة، ونشر مغالطات تنال من صورتها، وقيادييها، ومناضليها، وآخرها بث فيديو الحريق، حيث لم تحترم القناة المذكورة آنفا حرمة الموت وآلام أهل الفقيد، ووجع أبناء الحركة".

ودعا بيان حركة النهضة وسائل الإعلام إلى "التزام المواثيق المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة النبيلة".

والخميس الماضي، شب حريق لم تتضح أسبابه بعد في مكتب النهضة، وحاول بعض الموظفين المتواجدين بالمقر، القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.

وفيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع إصابات بين عدد من قياديي الحركة، أكدت أن سيارات الإسعاف والحماية المدنية التونسية هرعت إلى مقر الحركة لإطفاء النيران وإجلاء العالقين.