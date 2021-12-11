أول اتصال هاتفي.. بايدن يبحث مع مستشار ألمانيا توترات روسيا وأوكرانيا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أجرى أول اتصال مع مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتز لتهنئته بتولّيه منصبه، كما بحث معه التوتّرات الراهنة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا حيث حشدت موسكو عشرات آلاف العسكريين في خطوة يخشى الغرب أن يكون هدف موسكو منها غزو جارتها.

وأضاف بايدن في تغريدة على تويتر: "تحدّثت اليوم مع المستشار الألماني لتهنئنه. أتطلّع إلى العمل معاً بشكل وثيق بشأن مجموعة كاملة من التحدّيات العالمية، بما في ذلك الجهود التي تُبذل عبر الأطلسي للتصدّي للتعزيزات العسكرية المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا على طول حدودها مع أوكرانيا".

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية قد كشف تفاصيل الاتصال المرئي الذي جمع مؤخرا الرئيس جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسؤول الأمريكي إن الرئيس جو بايدن لم يقدم أي تنازلات لنظيره فلاديمير بوتين خلال المكالمة، التي جرت هذا الأسبوع، وركزت على الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا.

وأجرى بايدن مكالمات منفصلة الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاء في حلف شمال الأطلسي بمنطقة أوروبا الوسطى لمناقشة اتصاله مع بوتين.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بايدن أوضح للحلفاء أنه ملتزم بالبند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي، الذي ينص على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف يعتبر هجوما على جميع أعضائه.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن تحدث مع زيلينسكي عن التزام الولايات المتحدة "الراسخ" تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وقال إن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الصراع مع روسيا.

ويأتي حديث المسؤول عن تنازلات قدمها بايدن، ردا على تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" تحدث عن عرض قدمه الرئيس الأمريكي لبوتين في مكالمة الثلاثاء الماضي، لمناقشة مخاوف موسكو من الاتفاقية الأمنية عبر الأطلسي.