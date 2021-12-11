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تايوان ترصد أول إصابة بـ"أوميكرون" لعائد من إفريقيا

09:54 ص السبت 11 ديسمبر 2021
تايوان ترصد أول إصابة بـ"أوميكرون" لعائد من إفريقيا

فيروس كورونا في تايوان

وكالات:

أعلنت حكومة تايوان السبت، أنها رصدت أول إصابة بالسلالة أوميكرون من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي، إن المصاب كان عائدًا من إيسواتيني، وكان خاضعاً بالفعل للحجر الصحي وفقًا للقواعد التي تطبقها تايوان على جميع الوافدين.

وأضاف المركز أن المصاب لم تظهر عليه أعراض.

تبين عدم إصابة 10 كانوا يجلسون في المقاعد أمام المصاب وخلفه على متن رحلته وخضعوا للحجر الصحي المنزلي.

تايوان أوميكرون إفريقيا حكومة تايوان فيروس كورونا

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