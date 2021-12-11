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وزيرا خارجية بريطانيا وأمريكا يبحثان سبل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

09:00 ص السبت 11 ديسمبر 2021
وزيرا خارجية بريطانيا وأمريكا يبحثان سبل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

ليز تروس

لندن- (أ ش أ):
بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس مع نظيرها الأمريكي انتوني بلينكن دعم أوكرانيا قبل الاجتماع الوزاري لدول مجموعة السبع الكبار.

وكتبت تروس - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت، أنه "قبل اجتماع مجموعة السبع وبعد "القمة من أجل الديمقراطية" الناجحة، التقيت وزير الخارجية الأمريكي في ليفربول".

وأضافت:"بحثنا دعم أوكرانيا في وجه العدوان الروسي وأهمية الاستثمارات الثابتة والنزيهة في الدول النامية ومنع إيران من تطوير السلاح النووي".

وكانت التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبار سيبحث "القضايا الخاصة بسياسات روسيا تجاه أوكرانيا" وما يسمى بـ "خطر التدخل الروسي" في البلاد.

ويعقد الاجتماع يومي 11 و12 من ديسمبر الجاري في مدينة ليفربول البريطانية.​

هذا المحتوى من

Asha
ليز تروس بريطانيا أمريكا دعم أوكرانيا روسيا

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