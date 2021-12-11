الهند تسجل 7992 إصابة جديدة بفيروس كورونا و393 حالة وفاة

نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند 7992 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم السبت ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 34 مليونا و682 ألفا و736 إصابة، وفقا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 393 حالة وفاة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 475 ألفا و128 وفاة.

كما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في الهند إلى 34 مليونا و114 ألفا و331 حالة.​