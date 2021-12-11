كوريا الجنوبية تسجل عددًا قياسيًا من وفيات كورونا و6977 إصابة جديدة

سول- (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل عدد قياسي جديد للوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا، بلغ 80 حالة وفاة، فيما تراجعت حصيلة الإصابات اليومية إلى أقل من 7 آلاف إصابة لأول مرة خلال أربعة أيام، حيث تكافح الدولة للتعامل مع الإصابات الجديدة، ومن بينها السيطرة على تفشي المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 6977 إصابة جديدة بفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 510538، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت الوكالة 12 حالة إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى 75 إصابة.

وارتفع عدد حالات المرض الحرجة إلى 856 حالة، بارتفاع بلغ 4 حالات عن يوم الجمعة، بينما تم تسجيل 80 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4210 حالات وفاة.​