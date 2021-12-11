Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تسجل عددًا قياسيًا من وفيات كورونا و6977 إصابة جديدة

06:19 ص السبت 11 ديسمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل عددًا قياسيًا من وفيات كورونا و6977 إصابة جديدة

أرشيفية

سول- (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل عدد قياسي جديد للوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا، بلغ 80 حالة وفاة، فيما تراجعت حصيلة الإصابات اليومية إلى أقل من 7 آلاف إصابة لأول مرة خلال أربعة أيام، حيث تكافح الدولة للتعامل مع الإصابات الجديدة، ومن بينها السيطرة على تفشي المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 6977 إصابة جديدة بفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 510538، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت الوكالة 12 حالة إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى 75 إصابة.

وارتفع عدد حالات المرض الحرجة إلى 856 حالة، بارتفاع بلغ 4 حالات عن يوم الجمعة، بينما تم تسجيل 80 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4210 حالات وفاة.​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا