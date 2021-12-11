تحذير لبقية دول العالم.. زيادة عدد الإصابات بأوميكرون في الدنمارك

كوبنهاجن- (د ب أ):

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الجمعة، بأن الدنمارك تشهد تضاعفا لعدد حالات الإصابة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كل يوم ، ما يمثل تصورا لتطور قد يتكشف في جميع أنحاء أوروبا.

وذكرت بلومبرج إنه يمكن للبلد الواقع في شمال أوروبا تقديم رؤى لها قيمة بالغة لتوقع ما يمكن أن يحدثه أوميكرون ، حيث يوجد في الدنمارك برنامج فحص هو الأكثر صرامة في أوروبا ، مع مستوى عال من الاختبارات ، وإجراءات المسح الخاصة بسلالات كورونا المتحورة وجميع اختبارات بي سي آر الإيجابية.

ونقلت بلومبرج عن ترولز ليلبايك، رئيس لجنة التقييم الدنماركية لفيروس سارس وكوفيد، قوله إن هذا يفسر لماذا سجلت الدنمارك أكبر عدد من حالات أوميكرون في الاتحاد الأوروبي.