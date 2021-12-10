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مباحثات إيران النووية تحرز تقدما مع عودة المفاوضين إلى فيينا

10:19 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
مباحثات إيران النووية تحرز تقدما مع عودة المفاوضين إلى فيينا

مباحثات إيران النووية

لندن - (د ب أ):

أحرز مفاوضو إيران والقوى الدولية في فيينا تقدما في إنقاذ المباحثات النووية بين الطرفين، بعد أن بدت مقترحات إيرانية معدلة تم طرحها فى الأسبوع الماضي ، أنها تعرقل الجهود الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وفي حديثه للصحفيين في لندن اليوم الجمعة، قال السفير الإيراني محسن بهارواند إن المفاوضات أزالت "سوء الفهم " بشأن مراجعات طهران لمسودات النصوص بشأن كيفية إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، والذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات.

وهذه المباحثات هي الأولى منذ تولي حكومة متشددة جديدة السلطة في إيران في أغسطس. وأجرت إيران سلسلة من المشاورات مع حلفائها الصينيين والروس في الأيام القليلة الماضية.

وذكر مسؤول أوروبي كبير إنه يمكن توقع أن يسعى وفد إيراني جديد أولا إلى تحقيق مكاسب سياسية.

وقال المسؤول إن المفاوضين يحققون الآن تقدما بطريقة منطقية على أمل حل سبع أو ثماني مسائل رئيسية.

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