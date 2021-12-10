"الانفجارات لم تتوقف".. سيارات الإسعاف تنقل المصابين من موقع انفجار جنوبي لبنان

وكالات:

ذكرت قناة الجديد اللبنانية، أن سيارات الإسعاف تهرع إلى مخيم برج الشمالي وتعمل على نقل المصابين فيما لا تزال الانفجارات تتوالى وسط حالة من الذعر في المخيم.

ونشرت حسابات على موقع "تويتر"، لحظة الانفجار الذي وقع داخل مستودع للذخيرة والسلاح بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان.

انفجار مخزن اسلحة تابع لحركة حماس في مخيم برج الشمالي قضاء صور جنوب لبنان pic.twitter.com/roe6GNZoxp — طوني بولس (@TonyBouloss) December 10, 2021

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بأن انفجار كبير وقع داخل مستودع للذخيرة والسلاح بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور، جنوبي لبنان.

#لبنان: أصوات إنفجارات تسمع في أرجاء مدينة صور والمعلومات تفيد بأنّ مصدر الأصوات هو مخيم برج الشمالي .

. pic.twitter.com/61bcbBbRDT — عَبَدَالَلَهَ ابَوًّطَالَبَ 🇾🇪 (@Abdullah2__1) December 10, 2021



ونقلت فضائية العربية، عن وسائل إعلام لبنانية، أن مستودع الذخيرة الذي انفجر، يقع تحت مسجد ويتبع لحركة حماس الفلسطينية.