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"الانفجارات لم تتوقف".. سيارات الإسعاف تنقل المصابين من موقع انفجار جنوبي لبنان

10:02 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
"الانفجارات لم تتوقف".. سيارات الإسعاف تنقل المصابين من موقع انفجار جنوبي لبنان

انفجار مستودع أسلحة جنوب لبنان

وكالات:

ذكرت قناة الجديد اللبنانية، أن سيارات الإسعاف تهرع إلى مخيم برج الشمالي وتعمل على نقل المصابين فيما لا تزال الانفجارات تتوالى وسط حالة من الذعر في المخيم.

ونشرت حسابات على موقع "تويتر"، لحظة الانفجار الذي وقع داخل مستودع للذخيرة والسلاح بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بأن انفجار كبير وقع داخل مستودع للذخيرة والسلاح بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور، جنوبي لبنان.


ونقلت فضائية العربية، عن وسائل إعلام لبنانية، أن مستودع الذخيرة الذي انفجر، يقع تحت مسجد ويتبع لحركة حماس الفلسطينية.

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