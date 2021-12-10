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لحظة انفجار بمستودع سلاح بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان

09:51 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
لحظة انفجار بمستودع سلاح بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان

انفجار ارشيفية

وكالات:

نشرت حسابات على موقع "تويتر"، لحظة الانفجار الذي وقع داخل مستودع للذخيرة والسلاح بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بأن انفجار كبير وقع داخل مستودع للذخيرة والسلاح بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور، جنوبي لبنان.

ونقلت فضائية العربية، عن وسائل إعلام لبنانية، أن مستودع الذخيرة الذي انفجر، يقع تحت مسجد ويتبع لحركة حماس الفلسطينية.

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