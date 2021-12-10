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الخارجية العراقية: تسيير رحلة جوية جديدة لإعادة العالقين في بيلاروسيا

09:04 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
الخارجية العراقية: تسيير رحلة جوية جديدة لإعادة العالقين في بيلاروسيا

وزارة الخارجية العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، تسيير رحلة جوية جديدة؛ لإعادة العراقيين العالقين في بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رحلة إجلاء تاسعة تم تسييرها للراغبين بالعودة طوعًا وعلى متنها 417 مسافرا عراقيا، مؤكدا استمرار الوزارة في جهودها لدعم العودة الطوعية.

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Asha
وزارة الخارجية العراقية العراق بيلاروسيا

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