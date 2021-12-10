خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في المملكة الإثنين المقبل

الرياض - (أ ش أ):

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، الإثنين المقبل، تأسيًا بسنة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم.

ودعا الديوان الملكي السعودي في بيان، اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجميع إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، مشيرا إلى أنه ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملا بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وإظهارا للافتقار إلى الله- عزوجل- مع الإلحاح في الدعاء.