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خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في المملكة الإثنين المقبل

08:54 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في المملكة الإثنين المقبل

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (أ ش أ):
دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، الإثنين المقبل، تأسيًا بسنة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم.
ودعا الديوان الملكي السعودي في بيان، اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجميع إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، مشيرا إلى أنه ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملا بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وإظهارا للافتقار إلى الله- عزوجل- مع الإلحاح في الدعاء.

هذا المحتوى من

Asha
سلمان بن عبدالعزيز الرياض السعودية صلاة الاستسقاء

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