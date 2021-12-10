موسكو تندد بتصرفات سفينة أوكرانية اقتربت من مضيق كيرتش

موسكو - (أ ش أ):

نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بتصرفات سفينة البحرية الأوكرانية دونباس في بحر آزوف ووصفتها بالاستفزازية.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) أن زاخاروفا كانت تعلق على حادثة سفينة البحرية الأوكرانية التي حاولت الإبحار عبر قناة كيرتش-ينيكالي مساء أمس الخميس.

وقالت الدبلوماسية الروسية "إن ما رأيناه أمس هو استفزاز جديد في البحر".

ووفقًا لبيانات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، غادرت سفينة القيادة البحرية الأوكرانية دونباس مدينة ماريوبول الساحلية في الساعة 09:12 بتوقيت موسكو يوم الخميس متجهة نحو مضيق كيرتش. ولم يقدم الجانب الأوكراني أي طلبات للإبحار عبر قناة كيرتش-ينيكالي، وهو طريق بحري في مضيق كيرتش يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف.

وفي الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، حذرت سفينة تابعة لخفر السواحل الروسية السفينة دونباس من أنه يجب عليها الامتثال للقانون الروسي والتقدم بطلب للحصول على إذن للإبحار عبر قناة كيرتش-ينيكالي. ورد طاقم السفينة بأنها لا تخطط للإبحار عبر مضيق كيرتش. ومع ذلك، استمرت السفينة في الإبحار باتجاه مضيق كيرتش وكانت على بعد 18 ميلًا بحريًا منه، مع تجاهل الأوامر بتغيير مسارها. وفي وقت لاحق من مساء الخميس، عكست السفينة البحرية الأوكرانية مسارها.