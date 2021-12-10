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لندن: متحور أوميكرون قد يصبح الأكثر انتشارا بالمملكة المتحدة منتصف ديسمبر

06:59 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
لندن: متحور أوميكرون قد يصبح الأكثر انتشارا بالمملكة المتحدة منتصف ديسمبر

أوميكرون

وكالات:

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن متغير "أوميكرون"، المتحور عن فيروس كورونا المستجد، سيصبح الأكثر انتشارا منتصف ديسمبر الجاري.

وأوضحت حسبما نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الجمعة، أن سلالة أوميكرون تنتشر بشكل أسرع من "دلتا"، محذرة من سرعته على الانتشار.

وكانت جنوب أفريقيا قد انتهت من موجة دلتا، عندما كانت تسجل نحو 300 حالة بمعدل يومي قبل نحو شهر. والآن تسجل جنوب أفريقيا أكثر من 10 آلاف إصابة ناجمة عن أوميكرون الذي يبدو القوة المحركة وراء الموجة الرابعة.

وتشهد المملكة المتحدة أيضًا تفشيًا للمتحور أوميكرون.

ويتعرف الباحثون على أوميكرون من بصمته الوراثية المميزة بفقدان الجين S. وكانت نسبة وجود هذه البصمة في نوفمبر المنصرم لا تزيد عن 0.1 في المئة من فحوصات الكشف عن كوفيد، لكنها الآن تزيد على خمسة في المئة - أي حوالي 2,500 حالة يوميا.

أوميكرون لندن بريطانيا فيروس كورونا

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