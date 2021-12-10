إيطاليا تدعو لموقف "عملي وصريح" في التعامل مع روسيا والصين

روما - (أ ش أ):

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، للتعامل مع روسيا والصين وفق موقف صريح وعملي يجب أن يقودهما إلى الانخراط في القضايا الرئيسية التي لا يمكن تجاهلها.

وقال دي مايو في تصريح أوردته وكالة/اكي/ الايطالية، إن من بين القضايا التي ينبغي تناولها مع بكين وموسكو "تغير المناخ وحل الأزمات الإقليمية"، وذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين والأطلسيين ومجموعة الدول السبع الكبرى.

ولفت إلى أن القيم المرجعية التي تضعها إيطاليا في قلب ممارسة السياسة الخارجية هي قيم الديمقراطية الليبرالية، والتعاون الدولي والتعددية، مستدلا في هذا الصدد برئاسة إيطاليا الدورية لمجموعة العشرين والرئاسة البريطانية-الإيطالية لمؤتمر المناخ (كوب 26) بغلاسكو والمؤتمر الوزاري للتحالف المناهض لداعش (برئاسة إيطالية-أمريكية) إلى (حوارات المتوسط) بروما التي انعقدت خلال العام الحالي.