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ألمانيا تُقر أول إلزام محدود بالتطعيم ضد كورونا

04:01 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
ألمانيا تُقر أول إلزام محدود بالتطعيم ضد كورونا

التطعيم ضد فيروس كورونا

برلين - (د ب أ):

أقر البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الجمعة أول إلزام محدود بالتطعيم ضد كورونا، والذي سيُفرض على العاملين في القطاع الصحي، إلى جانب إقرار قواعد أخرى لإدارة الأزمة.

ووافق على التشريع 571 نائبا، وعارضه 80، وامتنع عن التصويت 38 نائبا.

وأقر مجلس الولايات (بوندسرات) بعد ذلك التشريع، الذي تقدم به الائتلاف الحاكم الجديد، خلال جلسة طارئة.

ويضم الائتلاف الحاكم الجديد الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وبموجب التشريع الجديد، سيتعين على الموظفين في المرافق التي بها أشخاص بحاجة للرعاية، مثل دور رعاية المسنين والمستشفيات، تقديم دليل على تلقيهم التطعيم أو التعافي من الإصابة بكورونا حتى 15 آذار/مارس 2022 المقبل.

وبجانب الأطباء، سيُسمح لفترة محدودة للصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين بالمشاركة في حملة التطعيم.

وبموجب التشريع الجديد، سيُجرى إضافة وتمديد صلاحيات للولايات لتشديد إجراءات مكافحة كورونا في نطاقها الإقليمي.

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