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كيف استغل رجل "الكريسماس" لتهريب ذهب من لبنان إلى ألمانيا؟

03:00 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
كيف استغل رجل "الكريسماس" لتهريب ذهب من لبنان إلى ألمانيا؟

مطار دوسلدورف في ألمانيا

دوسلدورف - (د ب أ):

قبيل الاحتفالات بعيد الميلاد (الكريسماس)، حاول رجل تهريب ذهب خبأه في تماثيل للمهد من لبنان إلى ألمانيا.

وقال متحدث باسم سلطات الجمارك في مدينة دوسلدورف الألمانية اليوم الجمعة إن الرجل، 54 عاما، كان يريد العبور في مطار دوسلدورف عبر المخرج المخصص للبضائع التي لا تستلزم تسجيل.

وأضاف المتحدث أنه عندما قامت سلطات الجمارك بفحص هذه البضائع وحقيبة الرجل عبر الأشعة السينية، أظهرت صور الأشعة حُلى مخبأة في تماثيل للمهد بحقيبة الرجل.

وعندما فتح ضباط الجمارك التماثيل وجدوا بداخلها إجمالا 33 قطعة حلي من الذهب وعملات ذهبية تزن نحو 450 جراما. وتُقدر السلطات قيمتها بأكثر من 15 ألف يورو. كما كان بحوزة الرجل 6500 يورو نقدية.

وقال المتحدث: "لم نعثر على فاتورة. ولا نعرف ما إذا كان الرجل اشترى الذهب قبل سفره أم كان يمتلكه من قبل"، موضحا أن الرجل تجاوز بالفعل الحد الأقصى لقيمة البضائع المسموح بنقلها دون رسوم، والذي يبلغ 430 يورو.

وذكر المتحدث أن الرجل لو كان قد سجل هذه البضائع قبل المرور بها، لكان كل شيء على ما يرام، مضيفا أن الرجل سيواجه إجراءات جنائية بتهمة التهرب الضريبي.

مطار دوسلدورف تهريب ذهب ألمانيا الكريسماس لبنان

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