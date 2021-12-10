مقتل 16 شخصا إثر هجوم مسلح على مسجد شمال نيجيريا

أبوجا - أ ش أ

أعلن المسئول الحكومي النيجيري الحسن عيسى مزكوكا، أن 16 شخصا لقوا حتفهم؛ فيما تم اختطاف آخرين إثر هجوم شنه مسلحون على أحد المساجد في قرية "باري" بمنطقة "ماشيجو" في ولاية "النيجر" شمالي البلاد.

وأوضح المسئول النيجيري - وفقا لقناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة - أن الهجوم استغرق عدة ساعات، وأن العشرات من المسلحين على متن دراجات نارية، قاموا بقتل أشخاص كانوا يؤدون صلاة الجمعة بأحد المساجد، كما قاموا بعمليات نهب.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.