Masrawy logo white

مقتل 16 شخصا إثر هجوم مسلح على مسجد شمال نيجيريا

02:49 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
مقتل 16 شخصا إثر هجوم مسلح على مسجد شمال نيجيريا

ارشيفيه

أبوجا - أ ش أ

أعلن المسئول الحكومي النيجيري الحسن عيسى مزكوكا، أن 16 شخصا لقوا حتفهم؛ فيما تم اختطاف آخرين إثر هجوم شنه مسلحون على أحد المساجد في قرية "باري" بمنطقة "ماشيجو" في ولاية "النيجر" شمالي البلاد.

وأوضح المسئول النيجيري - وفقا لقناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة - أن الهجوم استغرق عدة ساعات، وأن العشرات من المسلحين على متن دراجات نارية، قاموا بقتل أشخاص كانوا يؤدون صلاة الجمعة بأحد المساجد، كما قاموا بعمليات نهب.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

هذا المحتوى من

Asha
هجوم مسلح مسجد شمال نيجيريا الحسن عيسى مزكوكا ولاية النيجر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • هل يحرك البنك المركزي أسعار الفائدة باجتماعه الأخير في 2021؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا