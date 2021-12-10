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البرلمان الألماني يُقر أول إلزام محدود بالتطعيم ضد كورونا

01:21 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
البرلمان الألماني يُقر أول إلزام محدود بالتطعيم ضد كورونا

بوندستاج


برلين - (د ب أ):

أقر البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الجمعة أول إلزام محدود بالتطعيم ضد كورونا، والذي سيُفرض على العاملين في القطاع الصحي، ذلك إلى جانب إقرار قواعد أخرى لإدارة الأزمة.

ووافق على التشريع 571 نائبا، بينما عارضه 80 آخرون، وامتنع عن التصويت 38 نائبا.

ومن المنتظر أن يُقر مجلس الولايات (بوندسرات) التشريع خلال جلسة طارئة في وقت لاحق اليوم.

وبموجب التشريع الجديد، سيتعين على الموظفين في المرافق التي بها أشخاص معوزين للرعاية، مثل دور رعاية المسنين والمستشفيات، تقديم دليل على تلقيهم التطعيم أو التعافي من الإصابة بكورونا حتى 15 مارس 2022 المقبل.

وبجانب الأطباء، سيُسمح لفترة محدودة للصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين بالمشاركة في حملة التطعيم.

وبموجب التشريع الجديد، سيُجرى إضافة وتمديد صلاحيات للولايات لتشديد إجراءات مكافحة كورونا في نطاقها الإقليمي.

بوندستاج البرلمان الألماني التطعيم ضد كورونا

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