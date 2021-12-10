فرنسا تفتح أرشيفها الخاص بحرب الجزائر

(وكالات):

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" لحرب الجزائر (1954-1962)، وذلك قبل 15 عاما من انقضاء المهلة القانونية لهذه الخطوة.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو لمحطة "بي إف إم تي في": "أفتح قبل 15 عاما (من المهلة القانونية) أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للجزائر العاصمة.

وقالت الوزيرة: "لدينا أشياء يجب إعادة بنائها مع الجزائر، ولا يمكن إعادة بنائها إلا وفقا للحقيقة".

وردا على سؤال عن تداعيات هذا القرار، لا سيما التأكيد المقبل لحدوث أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر، قالت روزلين باشلو: "من مصلحة البلاد الاعتراف بها".

ويأتي الإعلان في إطار سياسة "مصالحة الذاكرة" التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون اعترف في 13 سبتمبر 2018 بأن اختفاء عالم الرياضيات والناشط الشيوعي موريس أودان في 1957 في العاصمة الجزائرية كان من فعل الجيش الفرنسي، ووعد عائلته بإمكانية الوصول إلى الأرشيف.

وأعلن الرئيس الفرنسي الدولة في التاسع من مارس 2021 في إطار سياسة "الخطوات الصغيرة" التي يتبعها، عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية التي يزيد عمرها على 50 عاما، مما يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بهذا الإجراء.