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لبنان: استقالة قرداحي أوقفت انهيار علاقتنا مع السعودية

12:29 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
لبنان: استقالة قرداحي أوقفت انهيار علاقتنا مع السعودية

عبدالله بوحبيب


(وكالات):

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي "أوقفت الإنهيار في العلاقات اللبنانية السعودية لغاية اليوم وهذا أمر مهم".

وقال بو حبيب حول موضوع الاستقالة: "لا أريد أن أدخل في ما هو أبعد من ذلك"، مشدد على أن "آخر ما نتمناه الإساءة للعلاقات بيننا وبينهم، لذا كان الإصرار على استقالة قرداحي".

وحول عودة سفراء السعودية والكويت والبحرين إلى لبنان وعودة سفراء لبنان إلى مقر عملهم، رجح بو حبيب أن "يكون مثل هذا الإجراء رهن اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي سيقرر بلا شك خطوة ما تجاه لبنان، والكل بانتظار ما سيخرج به الاجتماع".

وشدد على أن "الغرب يحبذ بقاء لبنان ذا وجه عربي وغربي، لأن من المهم لهم بقاء بلد متنوع بآرائه يمكن التنقل فيه ومعرفة أحوال دول أخرى من خلاله"، معيدا التذكير بسياسة النأي بالنفس، قائلا: "ليس فقط عربيا بل ودوليا. هناك خلافات بين الدول الكبرى تمنعنا من أخذ مواقف نصفية حيالها من أجل الاستفادة منها، مثلما يفعل غيرنا".

عبدالله بوحبيب جورج قرداحي العلاقات اللبنانية السعودية الكويت البحرين السعودية

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