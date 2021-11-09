شكري يتناول مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية تحرك مصر الدؤوب لإحياء مسار السلام

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، ‬⁩اجتماعًا مع عدد من ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى واشنطن.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ورؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة بالإضافة إلى تحرك مصر الدؤوب لإحياء مسار السلام سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.